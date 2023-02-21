Политика открытых границ Байдена настроила американцев против иммиграции

Последнее исследование Gallup показало, что Америка становится крайне антииммиграционной. По мнению ведущего Fox News Стива Хилтона, это прямой результат бардака на границе и экстремистской идеологии открытых границ, которую проповедует президент США: «Именно этого хотели Байден с демократами. Это единственное обещание, которое они вообще-то сдержали».

Какой сюрприз! На этой неделе опубликовано новое исследование Gallup. Оно показало, что американцев беспокоят вопросы иммиграции, причём значительно больше, чем раньше. Даже не знаю, откуда это могло взяться.

Особенно производят впечатления два опроса. За последние два года заметно выросло количество людей, которые хотели бы, чтобы иммиграции было меньше. А количество тех, кто считает наоборот, снизилось. Совершенно очевидно, что американцы недовольны политикой Байдена в области иммиграции.

Но перед тем, как демократы, их СМИ и остальной истеблишмент начнут кричать про «республиканцев-расистов», пусть проверят факты. Сторонники самых разных партий критикуют иммиграцию и хотят её снижения. Наша страна была построена на идее иммиграции, а сейчас она становится крайне антииммиграционной.

Разумеется, эту тенденцию нельзя назвать неизбежной. Это прямой результат идеологии открытых границ, которую проповедуют Байден и демократы. Посмотрите на эти два графика. По какой-то причине американцы относились к иммиграции значительно более спокойно в период между 2016-м и 2020 годом. Хм, а что же тогда происходило? А, ну да! У нас же был тот самый президент-расист, и шла расистская война.

А можно сказать это и другими словами. У нас был президент, которому была небезразлична безопасность границ, и он занимался этим вопросом.

Это идеальная иллюстрация того, о чём я не раз говорил на этой программе. Общественное одобрение иммиграции зависит от того, как правительство эту иммиграцию контролирует. Я за иммиграцию, как может быть иначе?! Мои родители иммигрировали в Великобританию из коммунистической Венгрии. А я теперь иммигрант здесь, и горд быть американцем.

Американцы изначально — сторонники иммиграции. Но они также сторонники справедливости и сторонники порядка. Если у вас бесконтрольная иммиграция, здесь нет никакой справедливости. Это балаган какой-то, когда люди нелегально влезают без очереди. Это не порядок, а хаос, когда миллионы просто переходят границу и ещё издеваются над теми, кто терпеливо следует всем процедурам.

Всё это специально. Именно этого хотели Байден с демократами. Это единственное обещание, которое они вообще-то сдержали.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Я позабочусь о том, чтобы был настоящий поток через границу.

КАМАЛА ХАРРИС, вице-президент США, член Демократической партии: Я бы сказала им, что будет новый день.

ПИТТ БУТТИДЖИЧ, министр транспорта США, член Демократической партии: У нас достаточно места для новых жителей.

НЭНСИ ПЕЛОСИ: спикер палаты представителей до января 2023-го, член Демократической партии: Зачем вы перевозите этих иммигрантов на север? Они нужны нам здесь, чтобы собирать урожай.

Какой возвышенный и вдохновляющий подход к иммиграции! «Нам надо, чтобы они собирали урожай», — сказала Нэнси Антуанетта.

Конечно, налицо эффект от экстремистской идеологии открытых границ демократов. Она проявляется в ошеломительном и беспрецедентном количестве нелегальных пересечений границы. В фентаниле из Китая — почти 230 килограммов, достаточно, чтобы убить 100 миллионов человек — именно столько было конфисковано только в этом году и только в одном пункте пересечения. Это крупица того, что удаётся переправить в страну.

Мы видим эффект этого сумасшествия открытых границ за самой границей. Как вы думаете, как это влияет на веру американцев в своё правительство, когда они видят, что верховенство закона совершенно попрано таким вопиющим образом? Это приводит к коррозии.

И теперь, когда общественное мнение так разительно поменялось, мы видим, что те самые люди, которые учили нас принципам разнообразия, толерантности и сострадания, именно эти демократы и настроили американцев против иммиграции.

Дата выхода в эфир 20 февраля 2023 года.