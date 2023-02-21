После послания президента Федеральному собранию десятки тысяч россиян приняли решение вернуться на Родину

По данным одного из крупнейших сервисов по бронированию авиабилетов, 21 февраля 2023 года за несколько часов были проданы почти все билеты в Россию на ближайшие дни.

Так, если утром 21 февраля место в эконом-классе на рейс Ереван-Москва на конец февраля можно было приобрести за 6 тысяч рублей, то вечером доступны были только билеты в бизнес-класс стоимостью от 30 тысяч.

– Покупать билеты начали где-то в районе 13 часов по Москве, мы связываем это с выступлением президента, которое успокоило многих граждан. Через несколько часов были проданы почти все места на рейсы из Еревана, Баку, Тбилиси и Стамбула до начала марта, – рассказал представитель сервиса.

К вечеру 21 февраля увеличилась нагрузка на сухопутные границы России с Грузией и Казахстаном.

– На КПП Верхний Ларс – Степанцминда сейчас наблюдается существенный рост желающих попасть на территорию Российской Федерации. В настоящий момент более тысячи автомобилей ожидают прохождения пограничного контроля, – сообщил официальный канал погранслужбы Грузии в Telegram.

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