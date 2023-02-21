После послания президента Федеральному собранию десятки тысяч россиян приняли решение вернуться на Родину
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По данным одного из крупнейших сервисов по бронированию авиабилетов, 21 февраля 2023 года за несколько часов были проданы почти все билеты в Россию на ближайшие дни.
Так, если утром 21 февраля место в эконом-классе на рейс Ереван-Москва на конец февраля можно было приобрести за 6 тысяч рублей, то вечером доступны были только билеты в бизнес-класс стоимостью от 30 тысяч.
– Покупать билеты начали где-то в районе 13 часов по Москве, мы связываем это с выступлением президента, которое успокоило многих граждан. Через несколько часов были проданы почти все места на рейсы из Еревана, Баку, Тбилиси и Стамбула до начала марта, – рассказал представитель сервиса.
К вечеру 21 февраля увеличилась нагрузка на сухопутные границы России с Грузией и Казахстаном.
– На КПП Верхний Ларс – Степанцминда сейчас наблюдается существенный рост желающих попасть на территорию Российской Федерации. В настоящий момент более тысячи автомобилей ожидают прохождения пограничного контроля, – сообщил официальный канал погранслужбы Грузии в Telegram.
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