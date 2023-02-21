 

Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Краткое изложение

21.02.2023, 15:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мы живем в рубежное время, когда происходят важнейшие события. На Украине Запад играл краплеными картами, и сейчас в этом признается, не стесняясь. Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить. Чем больше дальнобойных западных систем будет поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозы от наших границ.

Война в УкраинеМы не будем заниматься охотой на ведьм; те, кто уехал из России — пусть это останется на их совести. Всем участникам СВО будем давать отпуск — 14 дней раз в полгода. Создадим госфонд для помощи семьям погибших.

Запад развернул против нас еще и экономический фронт, но он нигде ничего не добился. ВВП России снизился на 2,1%, а год назад нам предрекали обвал. Мы выведем экономику на новые рубежи, есть возможности для прорыва.

Образ Запада как тихой гавани оказался фальшивкой, и те, кто этого не понял, многое потеряли. Никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял капиталы, лишился яхт и дворцов. Я говорю таким людям: бессмысленно бегать с протянутой рукой, будьте со своей родиной.

Президентские выборы состоятся в 2024 году в соответствии с законом. Губернаторские выборы и выборы в законодательные собрания регионов тоже пройдут «с соблюдением всех демократических конституционных процедур» — в сентябре 2023 года.

Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Есть информация, что США задумываются о проведении ядерных испытаний. Если они это сделают — мы тоже сделаем.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02.21 / Белый дом заявил об оценке американской разведкой шагов России

09.09.21 / Daily Wire – в Калифорнии школьников обязали молиться ацтекским богам

23.12.21 / Гендиректор ВОЗ спрогнозировал скорое окончание пандемии коронавируса

16.04.21 / Посол США начал консультации с Вашингтоном об ответе Москвы на санкции

05.09.21 / В Польше испугались падения ракет «Искандер» на один из городов Европы

22.02.21 / В Ленобласти предприниматель выстрелил в уборщика снега

10.07.21 / “Новый рекорд”. В Украине за сутки сделали 114,7 тыс. прививок от COVID-19

18.08.21 / Самолет ВВС Казахстана эвакуировал из Афганистана 16 иностранцев

13.08.21 / Воронежский губернатор наградит спасшего девочку из салона взорвавшегося автобуса

05.02.21 / На Псковщине обнаружили зернохранилище ХІІ века

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика