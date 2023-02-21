 

Титов: Послание президента обнадежило российский бизнес (надежда умирает последней)

21.02.2023, 15:10, Новости дня
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Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию содержит очень обнадеживающие для предпринимателей страны вещи, сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По его словам, мы услышали несколько очень обнадеживающих базовых вещей, ждем, как именно это будет воплощаться.

Титов также обратил внимание, что президент процитировал Столыпина. «Хорошо, что в тренде именно Столыпин, а не кто-то другой», – передает РИА «Новости» слова Титова.

При этом он также вспомнил другие слова Столыпина: «На очереди главная наша задача – укрепить низы. В них вся сила страны».

«Корни государства – это именно предприниматели, люди, живущие своим делом», – заключил Титов.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал предпринимателей быть со своей Родиной.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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