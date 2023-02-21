Возле Новороссийска переломился и затонул сухогруз

Сухогруз под флагом Коморских островов переломился на якорной стоянке в районе Новороссийска, судьба экипажа выясняется, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Отмечается, что из-за сильного шторма переломило сухогруз Seamark, информирует ТАСС.

«Одиннадцать человек экипажа, россияне, находились на борту. Сейчас в этом районе в воде находятся два спасательных плота. К этому месту уже подошло спасательное судно. Состояние и количество людей (спасенных) пока неизвестно», – сказал представитель Росморречфлота.

Сухогруз перевозил 3,5 тыс. тонн мраморной крошки.

Ранее следовавший в Иран сухогруз «Раша-1» сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области.

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