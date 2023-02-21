 

Столтенберг: НАТО сожалеет о решении России приостановить участие в ДСНВ

21.02.2023, 15:10, Новости дня
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НАТО сожалеет о приостановке Москвой участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что в альянс призывает российскую сторону пересмотреть это решение, поскольку вся архитектура контроля над вооружениями будет демонтирована, передает ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Также Путин заявил, что позвучавшые в начале февраля призывы НАТО к РФ вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, являются бредом. Но при этом Россия одобрит, если НАТО захочет стать участником ДСНВ, так как многие страны имеют ядерные силы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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