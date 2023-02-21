 

Муж-рогоносец: лишившийся самого дорогого Хабенский показал свою боль

21.02.2023, 14:50, Разное
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В последнее время Константина Хабенского не могут узнать поклонники. За прошедший год актер сильно изменился: он играет со стилем, образами, подбирает себе новые прически и головные уборы. Но при этом все реже появляется на публике.

На днях состоялась пресс-конференция, посвященная 125-летию МХТ им. Чехова. К счастью для многих, долгожданное событие звезда театра и кино посетила. Правда, любимый россиянами актер, как оказалось, лишился самого дорогого – своего голоса. “Простите, если я вас раздражаю”, – в связи с этим обратился к публике артист.

Константин Хабенский объяснил, что голос “травмировал”. Но разве это могло помешать настоящему профессионалу справиться со своей работой? Лишившийся самого дорого — голоса, актер в тот же вечер отлично сыграл роль мужа-рогоносца в инсценировке романа Толстого “Сережа”. Он также нашел силы ответить на вопросы во время пресс-конференции.

Один самых животрепещущих – почему же когда-то очень востребованного артиста не видно в кино? Он объяснил, что сейчас предпочитает посвящать всего себя работе в Московском художественном театре им. Чехова, где он с 2021 года занимает должность художественного руководителя.

“Я не жалуюсь. Ну, какое-то время нет кино, но ничего, уже наснимался порядочно”, — цитирует слова звезды РИА ФАН.

Ко всему прочему, сейчас перед ним стоят более значимые вещи, чем съемки в кино. Как сообщает Пятый канал, на посту худрука Константин Хабенский ставит перед собой задачу не только создавать новый репертуар в театре. Он также хочет “зарождать его новые традиции, сохраняя при этом старые”.


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