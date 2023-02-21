 

Мнение: Про ожидание выступлений Путина и Байдена…

21.02.2023, 14:40, Разное
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Президент России Владимир Путин сегодня в Москве огласит послание.

А президент США Джо Байден выступит с речью в Польше. По словам официального представителя Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Кирби в речи Байдна будет обращение и «…. к Путину, а также к русскому народу».

Ожидается, что и Путин и Байден  произнесут что-то очень важное. Важное для мира, для России, для Украины…  Очевидно, что выступление президента США будет лаконичным,  а  послание президента России – многословным. И в выступлении Путина это самое  "очень важное", по всей видимости,  будет обернуто в многословие дежурных слов про  "за все хорошее, против всего плохого".

Мне интересно, чьих слов сейчас ждут больше? Путина? Или Байдена?

View Poll: Чье обращение ждете?

Лично я хочу послушать Путина. Мне интересно, скажет ли он хоть что-нибудь про зачистку СМИ? Про тут самую зачистку, под которую попала «Новая газета»:

Или про журналистов и СМИ в послании президента России ничего не будет? Не до них?

На снимке: президенты США и России в Женеве, 16 июля 2021 года, фотография отсюда

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Источник: Ирек Муртазин


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