Мнение: Про ожидание выступлений Путина и Байдена…

Президент России Владимир Путин сегодня в Москве огласит послание.

А президент США Джо Байден выступит с речью в Польше. По словам официального представителя Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Кирби в речи Байдна будет обращение и «…. к Путину, а также к русскому народу».

Ожидается, что и Путин и Байден произнесут что-то очень важное. Важное для мира, для России, для Украины… Очевидно, что выступление президента США будет лаконичным, а послание президента России – многословным. И в выступлении Путина это самое "очень важное", по всей видимости, будет обернуто в многословие дежурных слов про "за все хорошее, против всего плохого".

Мне интересно, чьих слов сейчас ждут больше? Путина? Или Байдена?

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Лично я хочу послушать Путина. Мне интересно, скажет ли он хоть что-нибудь про зачистку СМИ? Про тут самую зачистку, под которую попала «Новая газета»:

Или про журналистов и СМИ в послании президента России ничего не будет? Не до них?

На снимке: президенты США и России в Женеве, 16 июля 2021 года, фотография отсюда

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