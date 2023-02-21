Скандалы: Послу США купили натовский криптотелефон стоимостью миллион рублей

Линн Трейси пытаются спасти от прослушивания

Недавно назначенного посла США в России Линн Трейси пытаются спасти от прослушивания. Для неё приобрели защищённый мобильный телефон за 12 тыс. долларов, обнаружил «Октагон». Извещение о поставке от 2 февраля 2023 года размещено на американском портале госзакупок. Скорее всего, речь идёт о шведском аппарате Sectra Tiger.

Заказ организовало бюро дипломатической безопасности, входящее в структуру Госдепартамента (МИД) США. Из описания закупки следует, что приобретается для использования в России один телефон. Он будет поставлен до конца месяца, поставщик не назван.

IT-безопасность ключевых чиновников из разных стран сейчас находится в центре внимания спецслужб (своих и чужих). Сообщения не только о российских пранкерах, но и о взломах гаджетов западных политиков поступают регулярно. Например, 13 февраля стало известно о взломе аккаунта WhatsApp министра экономики Финляндии. Шире разошлась информация о важном СМС-сообщении, которое якобы отправила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс главе Госдепа США Энтони Блинкену сразу после подрыва «Северного потока»: «It’s done» («Готово»). Отмечалось , что её телефон взломали русские хакеры. И в ещё большей степени известен скандал с прослушиванием немецких чиновников американскими спецслужбами: на «прослушке» как минимум в 2006–2012 годах была канцлер Германии Ангела Меркель.

Американские дипломаты пользуются в России мобильной сетью оператора МТС миллиардера Владимира Евтушенкова (кстати, он не попал под санкции США и Евросоюза). Однако так просто, посредством мощностей оператора, разговоры сотрудников Госдепа и посольских разведчиков под прикрытием не подслушать.

Эксперт по IT-безопасности Лука Сафонов в разговоре с «Октагоном» предположил, что американское посольство заказало аппарат с шифрованием наподобие Sectra Tiger/S 7401 (кнопочный). Также это может быть модель с сенсорным экраном Tiger/R, которая создана в сотрудничестве с южнокорейской компанией Samsung.

Sectra – шведская компания, которая изготавливает защищённые средства связи, а также маммографы и софт для рентгенологии. Модели телефонов Tiger/S и Tiger/R имеют сертификаты «высшей конфиденциальности» НАТО и ЕС , в новостях аппараты называют «телефонами для гостайн». Поставляются они только госструктурам. В частности, прошлой весной кнопочную модель Sectra закупило нидерландское министерство обороны (ведомство сотрудничает с Sectra с 2004 года). В число клиентов компании также входят организации Норвегии и Дании. Модель 7401 появилась на рынке в 2012 году, пару лет назад прошла сертификацию LTE-версия аппарата.

Sectra Tiger/S 7401 продвигают как quantum-proof, то есть устройство с алгоритмами, защищёнными от взлома даже со стороны квантовых компьютеров. В разных странах, в том числе в России , создают средства связи с собственно квантовым шифрованием; такой смартфон разработан и в Китае.

Тем не менее актуальный список защищённых от прослушивания мобильных телефонов с шифрованием и сертификатами НАТО невелик : помимо шведских «тигров», в него входят французский смартфон Hoox M2, турецкий Aselsan 2110 MECT, а также софтовые решения, такие как немецкая Compumatica 3G для смартфонов BlackBerry, словацкое программное обеспечение Silentel и другие. Бывший президент США Барак Обама, например, пользовался канадским BlackBerry с установленной на него американской программой SecurVoice, хотя в 2009 году ему предлагали американский Sectera Edge (не производится с 2015 года).

Линн Трейси назначена послом в РФ осенью 2022 года. В этом году она прилетела в Москву и 30 января официально приступила к работе. Знает русский язык, поскольку уже работала в американском посольстве в Москве в конце 1980-х и в 2014–2017 годах. Между этими периодами она «препарировала» страны: на родине была «помощником спецпосланника по вопросам новых независимых государств», а потом занималась дипломатической деятельностью в горячих точках – Афганистане и Пакистане, где на неё было совершено покушение.

На новом этапе карьеры Трейси, по её словам, планирует добиваться допуска американских инспекций на российские военные объекты, ужесточения антироссийских санкций и освобождения осуждённых в РФ американцев.

Помимо нового телефона, Трейси также потребовался ремонт жилья – посольской резиденции. Детали заказа на 13 тыс. долларов от 8 февраля не раскрываются, но в качестве категории закупки указано «переоборудование жилища» посольского работника в России.

Тарас Подрез

Оригинал материала: “Октагон”