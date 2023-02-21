Путин: РФ ответит на любые вызовы, правда за нами
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Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия ответит на любые вызовы.
Путин напомнил, что сейчас плечом к плечу на передовой сражаются жители всех российских регионов, но все они сражаются за Родину.
«Их тяжелый ратный труд находит мощный отклик во всей России. Люди поддерживают наших бойцов. Фронт проходит через сердца миллионов людей», – сказал президент.
«Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы – один сплоченный народ. Мы уверены в своих силах. Правда за нами. Спасибо», – заключил Путин.
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