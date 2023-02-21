Путин выступал с посланием Федеральному собранию 1 час 45 минут

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию продлилось около 1 часа 45 минут.

В прошлый раз Путин оглашал послание парламенту в апреле 2021 года, тогда речь заняла 1 час 19 минут, самое продолжительное – 1 час 55 минут в 2018 году, по 48 минут президент выступал в 2004 и 2005 годах, передает ТАСС.

Президент отметил, что в прошлом году такого мероприятия из-за динамичной ситуации, и было сложно «зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».

Президентское послание – одно из важнейших мероприятий по линии главы государства в течение года.

На церемонию были приглашены депутаты Госдумы и сенаторы, члены правительства, высокопоставленные сотрудники администрации главы государства, руководители Генпрокуратуры, Конституционного и Верховного судов, главы регионов, председатели ЦИК, Счетной и Общественной палат, главы основных конфессий. Также в этом году среди приглашенных есть новая категория – участники СВО.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслировалось на экранах, установленных на улицах крупных российских городов.

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