 

Путин признал утратившим силу указ 2012 года о реализации внешнеполитического курса России

21.02.2023, 13:46, Новости дня
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Президент Владимир Путин признал утратившим силу указ от 2012 года о мерах по реализации внешнеполитического курса России.

Об этом глава страны сообщил о ходе оглашения послания Федеральному собранию, передает РИА «Новости».

Президент отметил, что в целях обеспечения национальных интересов РФ и в связи с глубокими изменениями в международных отношениях приказ утратил силу.

Речь идет о документе от 7 мая 2012 года №605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ». Указ вступает в силу 21 февраля. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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