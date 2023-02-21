Иноагент Парфёнов: грузинского вина не существует, под этим брендом продают напитки из Краснодарского края

Признанный в России иностранным агентом журналист Леонид Парфёнов опубликовал на своём YouTube канале документальный фильм, посвящённый главным мифам СССР.

По его словам, грузинского вина никогда не существовало – в 1931 году Сталин и Берия приняли решения создать положительный образ Грузии за пределами республики.

– Для решения этой задачи было принято решение создать несколько местных брендов. Уже к середине тридцатых так называемые грузинские вина продавались по всему Союзу, хотя реально разливали их в Краснодарском крае, – подвёл Парфёнов итоги своего расследования.

При этом реальные производители вина получали лишь треть прибыли, а остальное – направлялось в Грузию. В итоге уровень жизни в закавказской республике было почти в два раза выше, чем в Краснодарском крае.

После развала СССР под видом «грузинского вина» начали продавать напитки из Молдавии, Турции и Армении

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