 

Болезнь не оставила шансов: на кладбище рассказали о подготовке могилы для похорон Костомарова

21.02.2023, 13:32, Разное
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В Москве выдающихся спортсменов, ученых и артистов хоронят на Новодевичьем кладбище. В Петербурге же самым престижным считается Волковское кладбище. Здесь, на “Литературных мостках”, покоятся писатели Тургенев и Куприн, ученый Менделеев, мать Ленина, революционер Плеханов. Тут же было решено хоронить и Костомарова.

Он долгое время тяжело болел. Ухаживавшая за ним мать заразилась и за несколько суток сгорела от крупозного воспаления легких. Друзья не чаяли спасти и его самого – уже купили на Смоленском кладбище рядом два места: одно для матери и второе – для сына. Но кризис миновал.

Лишь через десять лет болезнь вернется. Профессор Медико-хирургической академии осмотрев знаменитого пациента, дал понять родным, что его состояние безнадежно. Тогда же, как рассказали на Волковском кладбище, домашние умирающего приехали сюда и навели порядок, начали готовить место, где вскоре должна была появиться свежая могила – счет шел на дни.

Историк, этнограф, публицист Николай Иванович Костомаров скончается утром 7 (20) апреля 1885 года в Петербурге в доме № 4 на Васильевском острове, в своей квартире. Похоронят его рядом с матерью на “Литературных мостках”. Позже здесь появится большой гранитный крест.


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