Держится из последних сил: Роман Костомаров пережил второй инсульт

В середине января

спортсмен, фигурист и Олимпийский чемпион Роман Костомаров был госпитализирован

после жалоб на боль в груди. У мужчины были диагностированы одна за другой страшные

болезни. Близкие люди постоянно находятся рядом с Романом.

Сепсис и

левосторонняя пневмония развились в гангрену и отмирание тканей. Чтобы

предотвратить некроз, Роману Костомарову ампутировали одну ступню, часть пятки

на другой и кисти рук. Однако, организму спортсмена приходится держаться из

последних сил.

Источники сообщают,

что этой ночью Роман Костомаров пережил уже второй инсульт. Спортсмен провел в

реанимации всю ночь, врачи боролись за его жизнь, указано в материале интернет-издания “360”. Инсульт привел к закупорке

сосудов в головном мозге. Сообщается, что фигурист мог заразиться

внутрибольничной инфекцией — синегнойной палочкой. Ему проводили “очистку

крови” плазмаферезом, а после вновь подключили к аппарату искусственной

вентиляции легких.

Официального

подтверждения состояния Романа пока нет. Супруга фигуриста Оксана Домнина

обратилась к поклонникам и зрителям и просила дать семье время. По ее словам, Костомаров

сам расскажет о своем состоянии, если этого захочет.