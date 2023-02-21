Держится из последних сил: Роман Костомаров пережил второй инсульт
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В середине января
спортсмен, фигурист и Олимпийский чемпион Роман Костомаров был госпитализирован
после жалоб на боль в груди. У мужчины были диагностированы одна за другой страшные
болезни. Близкие люди постоянно находятся рядом с Романом.
Сепсис и
левосторонняя пневмония развились в гангрену и отмирание тканей. Чтобы
предотвратить некроз, Роману Костомарову ампутировали одну ступню, часть пятки
на другой и кисти рук. Однако, организму спортсмена приходится держаться из
последних сил.
Источники сообщают,
что этой ночью Роман Костомаров пережил уже второй инсульт. Спортсмен провел в
реанимации всю ночь, врачи боролись за его жизнь, указано в материале интернет-издания “360”. Инсульт привел к закупорке
сосудов в головном мозге. Сообщается, что фигурист мог заразиться
внутрибольничной инфекцией — синегнойной палочкой. Ему проводили “очистку
крови” плазмаферезом, а после вновь подключили к аппарату искусственной
вентиляции легких.
Официального
подтверждения состояния Романа пока нет. Супруга фигуриста Оксана Домнина
обратилась к поклонникам и зрителям и просила дать семье время. По ее словам, Костомаров
сам расскажет о своем состоянии, если этого захочет.
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