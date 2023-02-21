В горах Сочи сошедшая лавина повредила газопровод
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В Сочи в районе поселка Красная Поляна сошла лавина. Снежная масса повредила газопровод и два магистральных водовода, сообщает RT.
Из-за случившегося населенный пункт остался без воды. По данным интернет-издания “Подмосковье сегодня”, на данный момент приступить к устранению этих неполадок нет возможности из-за лавиноопасности.
Как отмечает “Царьград”, снежная масса обрушилась в горах на высоте 1170 метров. Опасности для людей нет.
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