В горах Сочи сошедшая лавина повредила газопровод

В Сочи в районе поселка Красная Поляна сошла лавина. Снежная масса повредила газопровод и два магистральных водовода, сообщает RT.

Из-за случившегося населенный пункт остался без воды. По данным интернет-издания “Подмосковье сегодня”, на данный момент приступить к устранению этих неполадок нет возможности из-за лавиноопасности.

Как отмечает “Царьград”, снежная масса обрушилась в горах на высоте 1170 метров. Опасности для людей нет.