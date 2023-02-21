 

В горах Сочи сошедшая лавина повредила газопровод

21.02.2023, 12:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Сочи в районе поселка Красная Поляна сошла лавина. Снежная масса повредила газопровод и два магистральных водовода, сообщает RT.

Из-за случившегося населенный пункт остался без воды. По данным интернет-издания “Подмосковье сегодня”, на данный момент приступить к устранению этих неполадок нет возможности из-за лавиноопасности.

Как отмечает “Царьград”, снежная масса обрушилась в горах на высоте 1170 метров. Опасности для людей нет.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06.21 / Суд признал Минпросвещения экстремистской организацией

13.02.23 / «Несправедливая и жестокая» — мексиканский президент потребовал снять блокаду с Кубы

31.12.22 / Guardian – 40% британских врачей-интернов намерены уволиться при первой возможности

11.03.22 / Ушел из жизни солист группы “Отпетые мошенники” Том Хаос

29.11.22 / Ночная сыворотка и антиоксиданты: главные привычки в уходе за кожей от 40 до 50 лет

03.06.22 / Глубокие корни противоречий — конфликт Турции с Западом вряд ли исчезнет после решения спора с НАТО

25.04.22 / Райский уголок на даче: как обустроить участок по доступным ценам

21.01.23 / Распухшая от голода Варлей отправилась на небеса – Душа была чиста

08.03.22 / Кэти Перри спровоцировала слухи о второй беременности

23.06.22 / Спрос на аренду квартир снизился на 40 процентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика