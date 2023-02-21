МТС подтвердила свои лидерские позиции в сфере B2B-телеком 2022

По доле рынка МТС стала самым доминирующим B2B-телеком-провайдером в сегменте M2M/IoT. Об этом пояснила пресс-служба компании.

Аналитики агентства отмечают, что на долю МТС пришлось почти 50% (47%) всех подключений на рынке. Абонентская база компании выросла на 22,8% в 2022 году.Onside также заявило, что общий рынок M2M Connectivitys вырос на 28,8% в прошлом году и достиг 14,3 млн. подключений.

Эксперты также проанализировали публично раскрытые проекты по запуску коммерческих сетей LTE. МТС запустила больше всего частных сетей LTE к концу 2022 года. В отчете говорится, что 37% проектов были запущены компанией.

Исследование показало, что затраты на внедрение технологий машинного оборудования и Интернета вещей в РФ за последний год выросли на 6 процентов. Они достигли 113,9 миллиарда рублей. В РФ было установлено 70,1 млн IoT-устройств.