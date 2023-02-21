Центральный банк России: Российский рынок ипотечного кредитования вырос на 0,6% в январе

По данным сайта Банка России, темпы роста ипотечного кредитования в РФ в январе составили 0,6% по сравнению с 3,3% месяцем ранее.

Сектор ипотечного кредитования продолжает расти высокими темпами. Сезонное замедление темпов роста кредитования составило 0,6% в январе 2023 года (3,3% в декабре 2022 года)”, – говорится в заявлении регулятора.

Центральный банк также отметил, что среднегодовой рост задолженности за последние три месяца составил 25,7%.