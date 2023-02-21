 

Центральный банк России: Российский рынок ипотечного кредитования вырос на 0,6% в январе

21.02.2023, 12:05, Разное
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По данным сайта Банка России, темпы роста ипотечного кредитования в РФ в январе составили 0,6% по сравнению с 3,3% месяцем ранее.

Сектор ипотечного кредитования продолжает расти высокими темпами. Сезонное замедление темпов роста кредитования составило 0,6% в январе 2023 года (3,3% в декабре 2022 года)”, – говорится в заявлении регулятора.

Центральный банк также отметил, что среднегодовой рост задолженности за последние три месяца составил 25,7%.


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