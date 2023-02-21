 

Центробанк предлагает участникам спецопераций платить более низкие комиссии

21.02.2023, 12:05, Разное
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В письме, адресованном кредитным организациям, Центробанк рекомендовал снизить или отменить комиссии по переводам со счетов участников специальных военных операций или мобилизованных военнослужащих.

В письме говорится, что кредитным организациям необходимо до 1 марта 2023 года установить снижение комиссии по банковским операциям клиентов. Это включает в себя снятие наличных, наличные платежи и электронные платежи в банкоматах в регионе, где был открыт счет.

Эта рекомендация распространяется и на такие операции, как “перевод денежных средств с банковского счета, открытого военнослужащему, на банковский счет, открытый родственнику военнослужащего”.

Банк РФ рекомендует банкам установить порядок реализации данных мер поддержки. Это позволит военнослужащему в письменной форме или через представителя заявить о наличии оснований для уменьшения комиссионного вознаграждения. Это может быть, например, указание военнослужащим членов семьи, на которых должны распространяться пониженные комиссионные.


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