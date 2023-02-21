Представитель Кремля Песков заявил, что послание Путина Федеральному собранию будут тщательно изучать во всем мире

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию будут тщательно изучать во всем мире, есть предположения, что большая часть речи будет связана с оценкой причин и неизбежности СВО, сообщил в эфире «Первого канала» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, послание будет посвящено прошедшему 2022 году, можно предположить, что именно оценке причин, неизбежности спецоперации, ее предопределенности и необходимости с точки зрения наших национальных интересов будет посвящена как минимум большая часть этого послания, передает РИА «Новости».

Песков отметил, что речь Путина будет длиться как минимум час.

Он также добавил, что в послании Путин даст оценку ситуации в экономике и видение того, как Россия будет двигаться вперед.

«А мы будем двигаться вперед, в этом нет сомнений», – сказал представитель Кремля.

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