 

Представитель Кремля Песков заявил, что послание Путина Федеральному собранию будут тщательно изучать во всем мире

21.02.2023, 11:15, Новости дня
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Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию будут тщательно изучать во всем мире, есть предположения, что большая часть речи будет связана с оценкой причин и неизбежности СВО, сообщил в эфире «Первого канала» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, послание будет посвящено прошедшему 2022 году, можно предположить, что именно оценке причин, неизбежности спецоперации, ее предопределенности и необходимости с точки зрения наших национальных интересов будет посвящена как минимум большая часть этого послания, передает РИА «Новости».

Песков отметил, что речь Путина будет длиться как минимум час.

Он также добавил, что в послании Путин даст оценку ситуации в экономике и видение того, как Россия будет двигаться вперед.

«А мы будем двигаться вперед, в этом нет сомнений», – сказал представитель Кремля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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