Представитель Кремля Песков заявил, что послание Путина Федеральному собранию будут тщательно изучать во всем мире
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Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию будут тщательно изучать во всем мире, есть предположения, что большая часть речи будет связана с оценкой причин и неизбежности СВО, сообщил в эфире «Первого канала» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, послание будет посвящено прошедшему 2022 году, можно предположить, что именно оценке причин, неизбежности спецоперации, ее предопределенности и необходимости с точки зрения наших национальных интересов будет посвящена как минимум большая часть этого послания, передает РИА «Новости».
Песков отметил, что речь Путина будет длиться как минимум час.
Он также добавил, что в послании Путин даст оценку ситуации в экономике и видение того, как Россия будет двигаться вперед.
«А мы будем двигаться вперед, в этом нет сомнений», – сказал представитель Кремля.
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