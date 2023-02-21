Минобороны Белоруссии: У границы сосредоточена значительная группировка армии Украины
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В непосредственной близости от белорусско-украинского участка границы сосредоточена значительная группировка украинской армии, сообщил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко.
По его словам, в настоящее время в непосредственной близости от белорусско-украинского участка границы сосредоточена значительная группировка украинской армии, передает РИА «Новости».
Ревенко подчеркнул, что вероятность возникновения вооруженных провокаций остается высокой уже на протяжении длительного времени, и если ранее провокации лишь фиксировались, то белорусские силы перешли к мерам адекватного реагирования на них.
Он констатировал, что на высоком уровне сохраняется разведывательная деятельность против Белоруссии с задействованием разведгрупп, применением беспилотных летательных аппаратов. Периодически при ведении этой деятельности имеют место нарушения госграницы в воздушном пространстве.
По словам Ревенко, Министерство обороны Белоруссии оценивает ситуацию вокруг республики как кризисную, подразумевающую наличие прямых угроз военной безопасности.
«Прежде всего эти угрозы связаны с ускоренной масштабной милитаризацией Европейского континента и поступательным наращиванием вблизи наших границ иностранного военного присутствия», – сказал он.
Ранее белорусские пограничники перехватили украинский разведывательный беспилотник вблизи государственной границы в Брестской области.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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