В Сбере появилась услуга «Доставка чемодана долларов в США и ЕС»

С 1 марта 2023 года клиенты Сбера смогут перевести денежные средства любому физическому лицу в Европейский Союз, США и другие страны, которые ввели санкции против России.

В условиях ограничений, которые были введены Западом против крупнейшего российского банка, транзакции будут осуществляться с помощью доставки наличных денег адресату фельдъегерской службой Сбера.

– Мы уже почти год живём без SWIFT, но ничего не мешает нам доставить нужную сумму в чемодане в любую точку мира. Для клиентов ничего не изменится – нажал кнопку в приложении и через пару дней деньги передадут из рук в руки, – рассказал заместитель главы банка Павел Воронов.

Комиссия за перевод составит от 1 до 5%, в зависимости от срочности, суммы и валюты транзакции. По данным РБК, в ближайшее время аналогичные услуги появится и у других крупных банках, в том числе в ВТБ и «Открытии».

—