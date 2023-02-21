Медовый блонд – вечная классика со множеством оттенков: как выбрать самый подходящий из всех

Если вы ищете новый цвет волос, рассмотрите оттенок медового блонда. Диапазон оттенков блонда варьируется от платинового до темно-золотистого, а некоторые могут даже включать светло-коричневые или красные оттенки. Возможности действительно безграничны.

Платиновый блонд с медовыми оттенками

Длинные локоны украшают женщину, а делая выбор между более светлым, платиновым и медовым блондом, вы придаете прическе идеальное сияние. Этот оттенок хорош для девушек с самой светлой кожей. Обрамленные такими локонами, они выглядят особенно нежно и молодо. Кстати, есть неплохой совет, как сохранить осветленные волосы в идеальном состоянии, без необходимости подстригать кончики. Наносите масло или майонез на нижнюю часть волос, прежде чем принять душ. Таким образом, когда будете мыть голову шампунем, он не успеет сделать их ломкими.

Золотисто-медовые блики

Сегодня ведущие парикмахеры уже не делят женщин на брюнеток и блондинок. Вместо этого они делают что-то уникальное для каждой женщины. Различные оттенки, блики и полутона, пробивающиеся сквозь основные пряди, это создает естественный эффект. Золотистые волосы — естественные, сексуальные и непринужденные.

Медовый блонд

В этом оттенке есть что-то, что действительно подходит женщинам. Независимо от того, насколько у нее густые волосы, максимально естественные, светлые и блестящие локоны подойдут всем. Волосы имеют обыкновение выцветать, поэтому ближе к кончиками они светлее. Этот эффект может удачно усиливать и подчеркивать окрашивание.

Колорирование

Магия светлых оттенков в их естественности. А задача парикмахера – повторить и приукрасить природную красоту. Главное – это солнечное сияние, и оно заразительно. В остальном, рука грамотного стилиста и парикмахера может сочетать десятки разных оттенков блонда, чтобы результат действительно радовал.

Глубокий, солнечный оттенок

Даже те, кто предпочитает белоснежные локоны, рано или поздно решает примерить более теплый оттенок. Это придает волосам естественность, которую порой женщины ищут очень долгое время. Такой цвет очень идет женщинам всех возрастов, он напоминает цветущие одуванчики на лугу и солнечный лучик на стене. Ощущение тепла и света привлекают внимание.

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Бежево-пшеничный оттенок

Этот цвет – потрясающий и очень популярный тренд. Его отличает идеальное сочетание бликов, которое позволяет просвечивать естественному цвету. Такой оттенок хорошо дополняет светлые глаза, но в целом его можно считать универсальным.

Карамельно-медовый оттенок

Классическая, русская красавица со светлыми волосами. Идеальный вариант, чтобы стать моложе этой весной. В любом помещении словно солнышко вспыхивает, когда заходит обладательницы таких роскошных волос. Карамельный оттенок может быть совсем легким или глубоким, вплоть до темно-русого, здесь все зависит от желаемого результата.

Темно-медовый блонд

Отличный вариант для кареглазых или зеленоглазых девушек. Теплый, наполненный золотистым сиянием, он оттенит очень светлую кожу и дополнит более смуглую. При разном освещении локоны выглядят по-разному. На ярком свету они почти белые, а в полумраке играют золотыми бликами.

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Медно-медовые волосы

Золотистые волосы эффектны сами по себе, но современные колористы редко успокаиваются на одном-единственном оттенке. Кто-то предлагает клиенткам окрасить кончики в контрастный оттенок, другие наоборот, оттеняют более темными цветами прикорневую зону. Медовые оттенки очень хорошо комбинировать с любыми другими, более темными или светлыми.

Уход за светлыми волосами

Тем временем стилист Адель Сами Найт дал несколько советов о том, как сохранить волосы такими свежими. Он рекомендует не мыть волосы слишком часто. Один или два раза в неделю – этого достаточно. Кроме того, купите шапочку для душа, чтобы не мочить локоны каждый раз, когда вы принимаете душ. Слишком часто удалять естественный жировой слой с волос действительно вредно. Это снижает эластичность и прочность ваших волос.

Удивительно, но имеет значение даже постельное белье, на котором вы спите. Лучше всего подходят шелковые наволочки. Они позволяют вашим волосам скользить по поверхности вперед и назад, уменьшая ломкость и повреждение стержня волос.

Медовые оттенки обладают особенной глубиной, но хорошо смотрятся только в том случае, если локоны здоровые. Поврежденные, сухие волосы становятся похожи на солому и вряд ли добавят очарования образу. Поэтому очень важно использовать фен только с функцией холодного обдува, как можно реже пользоваться утюжком и обязательно иметь под рукой увлажняющие средства для ухода. Кондиционеры, маски, спреи должны поселиться у вас дома на постоянной основе.

Заключение

Медовые оттенки блонда помогают каждой женщине моментально сбросить несколько лет и похорошеть. В преддверии приближающейся весны, светлые цвета для волос становятся все более актуальными. Возможно, наши идеи вас воодушевят.