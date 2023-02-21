Наблюдайте за дыханием, глазами и ладонями: как распознать, что человек говорит неправду

Наверняка никто из нас не хочет быть обманутым, и желание слышать правду, а не ложь является естественным. Однако далеко не всегда люди бывают искренними по отношению к нам. Наше заблуждение и наивность часто становится причиной многочисленных проблем. Именно поэтому так важно научиться распознавать неправду в общении. Вот несколько способов остаться неуязвимым и не поверить в ложь, которую приходится слышать.

Вы замечаете, что человеку дискомфортно

Если вы хорошо знаете человека и неоднократно с ним общались, определить его ложь будет легче. Обратите внимание на то, как себя чувствует собеседник. Если замечаете, что ему дискомфортно, он не придерживается обычной манеры поведения и концепции разговора, это означает, что он говорит неправду. Не исключено, что даже правда может быть не очень приятной, и в этом случае человек будет вести себя по-иному. Однако такое поведение будет скорее демонстрировать искреннее сожаление, попытку вас успокоить и пр. А если он заведомо хочет вам солгать для того, чтобы расстроить, вы не заметите признаков сочувствия. Но и озвучивание неправды дастся ему не так легко, он будет чувствовать себя дискомфортно.

Наблюдайте за дыханием, глазами и ладонями

Лжецу тяжело дышать глубоко и спокойно в обычном режиме, он начинает дышать часто, нередко даже задыхается. Это проявляется в невозможности озвучить окончания слов и сделать свой рассказ последовательным. Создается впечатление, что человек куда-то торопится, пытается быстро выдать информацию и убежать (или только что пробежал дальнюю дистанцию и никак не может нормализовать дыхание). Обычно у людей, говорящих неправду, бегающие глаза или рассеянный взгляд. Это также является признаком того, что человек пытается вас обмануть. Обратите внимание на ладони собеседника. Поскольку далеко не все привыкли лгать и делать это постоянно, им приходится тратить много энергии на сам процесс. В этом случае ладони могут становиться влажными от напряжения, и это также является признаком лжи.

Принимайте во внимание жесты и мимику

Если вы будете внимательны, наверняка заметите, как меняются жесты и мимика лгуна. Жесты становятся нервными, неестественными, суетливыми или наоборот они вовсе отсутствуют, то есть, человек стоит, словно каменный. То же самое можно сказать о мимике, которая может быть чрезмерно наигранной, несколько запоздалой (лжец стоит со странной улыбкой, когда тема разговора переменилась, и повода для улыбки нет) или вообще нейтральной. Имеется в виду то, что человек подает информацию так, словно зачитывает новости. Такое поведение говорит о том, что собеседник пытается совладать с собой, он изо всех сил держит себя в руках, боясь пошевелиться или выразить на лице искреннюю эмоцию.

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Обратите внимание на иллюстраторы

Речь снова идет о жестах, сопровождающих речь, именно они называются иллюстраторами. К примеру, человек говорит, что с вами согласен, но при этом непроизвольно качает головой в разные стороны (говорит «нет») или наоборот. Также он может пытаться выразить сочувствие, но на его лица появляется странная улыбка или он хочет продемонстрировать радость, но при этом улыбка становится вымученной, нередко со слезами на глазах. То есть, вашей задачей является сопоставить жесты и информацией, и если они не совпадают и не демонстрируют обычных эмоций в данной ситуации (или озвученных собеседником), это означает, что человек вас обманывает.

Проследите за взглядом лжеца

Мы уже говорили о взгляде, но хочется остановиться на нем более подробно. Представление о том, что лжецы не смотрят в глаза, является ошибочным, поскольку есть много честных людей, которые также не смотрят в глаза. Они могут стесняться, не чувствовать уверенности в себе или даже вас бояться, но это не означает, что они хотят вас обмануть. Вас должно насторожить, если человек начинает часто моргать, периодически на вас посматривает, чтобы убедиться в том, что его ложь сработала. Если вы сотрите на него с недоверием, он начинает нервничать и доказывать вам свою правоту (говорящий правду человек не будет бояться вашего недоверия, ему не так важно, поверите вы ему или нет). Задайте несколько вопросов и обратите внимание, куда человек смотрит. Если он поднимает глаза вверх, как-будто начинает о чем-то мечтать, это означает, что он пытается придумать несуществующую версию.

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Не доверяйте, если человек постоянно к себе прикасается

Обратите внимание на адаптеры, то есть, на попытку себя успокоить и адаптироваться в новой среде. Новой потому, что версия придумана прямо сейчас, такой ситуации не было, и человеку становится дискомфортно. Она начинает себя гладить, скрещивает руки или ноги, прикасается к волосам и лицу и пр. Вы видите, насколько тяжела для человека адаптация в непривычной для него атмосфере (среда является непривычной, поскольку не естественна, и даже самый отъявленный лгун будет чувствовать себя не совсем комфортно). Исключением являются люди, которые привыкли к тому, чтобы лгать и даже отрепетировали алгоритм своих действий (речь идет о профессиональных аферистах, ложь которых, к сожалению, распознать крайне сложно). А если это ваш знакомый, который не так часто лжет, вы обязательно заметите странности в его поведении.

Внимательно прислушивайтесь к тембру голоса и манере поддавать информацию по телефону

Очень сложно определить обман по телефону, но если вы будете предельно внимательны, у вас все получится. В первую очередь прислушайтесь к тембру голоса. Обычно он не бывает привычным для вас, лгун станет говорить либо на несколько тонов ниже или выше, громче или тише. Скорость произнесения слов также может отличаться от привычной, то есть, либо он начнет говорить медленно, либо слишком быстро. Первый вариант он использует для того, чтобы на ходу придумывать, что вам сказать или ответить, а ему надо время на размышления. Второй для того, чтобы побыстрее озвучить вам информацию и освободиться от неприятной миссии лгать. Если у вас возникли сомнения, предложите встретиться и при общении обратите внимание на описанные выше аспекты.

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Если появились сомнения, проинспектируйте переписку

Нередко лживая информация может поступить по переписке. Некоторые люди выбирают именно такой вид обмана, чтобы не подвергать себя лишним испытаниям (боятся разоблачения и считают, что «бумага все стерпит»). Если вы заметили, что человек стал использовать очень длинные предложения, подробные описания и даже доказательства правдивости написанного, это означает, что вам не стоит отбрасывать сомнения. Развернутые длинные комментарии свидетельствуют о том, что человек пытается вас в чем-то переубедить, а оправдываются только те, кому есть чего бояться. Также, если вы и раньше общались с человеком по переписке, и он не использовал множество знаков препинания, заглавный букв в изобилии и прочих приемов, также стоит насторожиться. Либо он находится в очень возбужденном состоянии (его слишком впечатлила информация), либо он пытается передать вам эмоции, которых от вас ждет на данное сообщение. То есть, его не устраивает то, что вы можете воспринять информацию по-своему, его целью является навязать вам свою версию и увидеть нужную реакцию.

Вместо заключения

Научитесь быть проницательными, обращайте внимание на все, что может выдать лжеца. Тренируйтесь, это умение можно обрести с опытом. Обретенный вами талант пригодится для того, чтобы стать избирательным в плане выбора своего окружения и не быть обманутым, а также не стать жертвой манипуляции.