Как празднуют Масленицу – Личное мнение

Понятия не имею, почему так бежит время, но вчера из рассылки узнала, что: а) наступила неделя Масленицы, и бэ) как её правильно праздновать.

Оказывается, в понедельник жёны уходили к родителям, чтобы вечером встретить там семью мужа.



Фото: istockphoto.com

Ну, понятно дело, что старались и угощали, но затем следовал вторник.

Пока молодёжь днём гуляла, чтобы весной пожениться, бабы опять у плиты — пекли блины.

Среда называлась Лакомкой — это вот то самое про «к тёще на блины». Мать жены не только должна была испечь зятю блины, но и всячески показывать к нему уважение.

В четверг убирались и тоже ели, а в пятницу женщины опять собирались, готовили и вечером ждали семью мужа, чтобы кормить. В субботу приходили подруги и родственницы на «золовкины посиделки» — снова готовка.

И только в воскресенье все прощали друг друга и ели. Ну, потом начинался Великий пост.

И я тут подумала — вот так радость! Готовишь, моешь, готовишь, готовишь, готовишь. Всем радостно — кроме тебя, пожалуй. Вот такая «весёлая» жизнь была.

К чему это рассказано? А может, хватит? Если праздник, то давайте праздновать, но не у плиты!

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