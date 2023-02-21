Комблаг отправил на уборку Петербурга лишь 154 единицы спецтехники утром 21 февраля

Смольный продолжает «экономить» снегоуборочную технику. Вопреки стартовавшей в 2023 году реформе в сфере жилищно-коммунального хозяйства и обещания градоначальника Александра Беглова наладить снегоуборку в городе на Неве, 21 февраля утром на уборку городских территорий Комитет по благоустройству отправил лишь 154 единицы спецтехники.

В результате некачественной работы коммунальных предприятий по уборке автомобильных дорог от снега и наледи по всему Петербурге фиксируются пробки и ДТП. Усугубляет и так непростую ситуацию плохое состояние асфальтового покрытия. Особенно затруднено движение транспорта, в том числе общественного, в центральных административных районах, а также на юге и северо-востоке города.

Напомним, осенью губернатор Беглов заявил о полной готовности коммунальщиков к зиме, а Комблаг рапортовал об обновлении автопарка спецтехники. Однако на уборку города отправляют недостаточное количество спецтехники, в результате Северная столица продолжает утопать в снегах. Не улучшила ситуацию со снегоуборкой и реформа в сфере ЖКХ, на что ранее указывали эксперты.

Петербуржцы продолжают критиковать Смольный за «маскировку» проблем с уборкой города. Так, под волну критики попал анонсированный чиновниками конкурс, согласно которому намерены найти лучший зимний двор.