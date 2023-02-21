“Деньги закончились” – погнанного с экранов Урганта пустили к “кормушке”

Практически год

назад любимая телезрителями программа “Вечерний Ургант” перестала

выходить на Первом канале. Поклонники формата и ведущего Ивана Урганта уже было

отчаялись, но тут замелькала надежда. В социальных сетях мужчина намекнул на

возвращение, сообщает телеканал “360”.

Ранее ходили

слухи, будто бы погнанного с экранов Урганта больше не стоит ждать в родной

стране. Однако друзья и близкие утверждают, что ведущий большую часть года

провел все-таки в России. Даже отец Ивана Андрей Ургант рассказывал о передвижениях

сына. Возможно, он зарабатывал корпоративами и частным мероприятиями.

Как отмечает “Царьград”, Иван появился на фотографии с бейджем программы “Вечерний Ургант” и на фоне офиса. Можно предположить, что Урганта пустили обратно к “кормушке”-телеэфиру.

А может быть, зрителей ждет совершенно новая платформа. “Люблю, когда вся команда в сборе”, – цитирует шоумена ОСН.

Нашлись и те, кому

возвращение Ивана Урганта не пришлось по душе. Все-таки в его микроблоге еще

есть зрители, которые оценивают ведущего по национальности или другим

убеждениям. Они поспешили поделиться своим мнением.

“А что, в

Тель-Авиве не взяли на работу? Или деньги кончились”, — написал задетый

фотографией неизвестный подписчик Ивана Урганта.