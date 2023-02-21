Командующий объединенными силами ВСУ Наев: Украинские военные проводят учения в Чернобыльской зоне

Учения объединенных сил ВСУ проходят в Чернобыльской зоне у границы с Белоруссией, сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев.

Как сообщил Наев в эфире украинского «Пятого канала», сейчас уровень угрозы сухопутных действий со стороны Белоруссии низкий, и ВСУ используют это время для учений в Чернобыльской зоне, чтобы «укрепить оборону», передает ТАСС.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Украина перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН продолжает подготовку к проведению провокации для обвинения РФ в нарушении в ходе специальной военной операции обязательств Конвенции о ядерной безопасности.

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