 

Командующий объединенными силами ВСУ Наев: Украинские военные проводят учения в Чернобыльской зоне

21.02.2023, 10:10, Новости дня
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Учения объединенных сил ВСУ проходят в Чернобыльской зоне у границы с Белоруссией, сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев.

Как сообщил Наев в эфире украинского «Пятого канала», сейчас уровень угрозы сухопутных действий со стороны Белоруссии низкий, и ВСУ используют это время для учений в Чернобыльской зоне, чтобы «укрепить оборону», передает ТАСС.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Украина перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН продолжает подготовку к проведению провокации для обвинения РФ в нарушении в ходе специальной военной операции обязательств Конвенции о ядерной безопасности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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