 

Госдума в срочном порядке приняла закон «Об особом правовом режиме в специальный период»

21.02.2023, 9:33, Разное
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Госдума поставила рекорд по скорости принятия закона – присланный с утра через Спецсвязь законопроект «Об особом правовом режиме в специальный период» был принят во всех трёх чтениях за пять с половиной минут.

Документ устанавливает понятие «специального периода», в течение которого ресурсы страны мобилизируются для достижения «специальных целей», а излишние некоторые процедуры и практики упраздняются до «специального распоряжения».

Согласно документу, в этот период опоздание на работу без уважительной причины будет трактоваться как саботаж и государственная измена. Вводится ответственность за систематическое (более 1 раза) недостижение плановых показателей (KPI) ответственными лицами как на государственных предприятиях, так и в частных компаниях, исполняющих госзаказ. Ужесточается наказание за воровство государственного имущества – так, по статье пойдут крестьяне, у которых выявят при себе более 5 единиц структурных элементов соцветий.

В законопроекте содержится свыше 500 пунктов, регулирующих различные сферы в условиях специального периода. К примеру, пункт №227 посвящён укреплению воинской дисциплины, а пункты 290-299 разъясняют порядок взимания продовольственного налога с жителей сельской местности. Документ также вводит должность народных комиссаров, которые временно возьмут на себя полномочия министров правительства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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