FT: ЕС рассматривает возможность финансировать закупки оружия для Киева из своего бюджета

ЕС рассматривает возможность использовать собственный бюджет для финансирования закупок оружия и боеприпасов для Украины, сообщили СМИ.

Как информирует Financial Times со ссылкой на источники, Еврокомиссия изучает способы использовать бюджет блока для предоставления первоначальных взносов производителям оружия, передает РИА «Новости».

Поскольку основные договоры ЕС запрещают использовать его фонды в военных целях, то планы относительно закупок оружия составляются при содействии юристов Еврокомиссии.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Эстония предлагает странам ЕС приступить к совместным закупкам военной техники для Украины.

Напомним, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал представить новые предложения по поставкам оружия на Украину по линии Европейского фонда мира, поскольку Евросоюз не может оплачивать поставки оружия из своего бюджета.

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