 

Германия уже потеряла €100 млрд из-за нападения на Украину

21.02.2023, 8:05, Разное
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Украинский кризис наносит экономике ФРГ огромный ущерб, пишет N-TV, ссылаясь на исследование немецкого института экономических исследований. По словам президента института Марселя Фратчера, Германия уже потеряла около 2,5% ВВП, что равняется примерно €100 млрд.


AP

Украинский кризис нанёс Германии значительный экономический ущерб, пишет N-TV, ссылаясь на заявление президента немецкого института экономических исследований Марселя Фратчера. По словам экономиста, вызванный кризисом всплеск цен на энергию привёл к тому, что в 2022 году ФРГ потеряла 2,5% ВВП, или около €100 млрд.

«Кризис сильно ударил именно по Германии из-за её сильной зависимости от российских энергоресурсов, большого количества энергоинтенсивных промышленных предприятий, а также экстремальной зависимости от экспорта и глобальной системы цепочек поставок», — приводит издание слова Фратчера. Он также добавил, что ФРГ будет нести издержки от кризиса и в ближайшие годы.

По мнению Фратчера, для преодоления кризиса немецкие предприятия должны нарастить темпы экономической, экологической и цифровой трансформации. Экономист подчеркнул, что высокие цены на энергию будут сохраняться на протяжении десятилетий, что станет сильным негативным фактором для немецкого бизнеса. Этот фактор нужно будет компенсировать за счёт инноваций и повышения производительности, считает Фратчер.

При этом Фратчер не считает, что немецкое правительство должно массово вливать субсидии ради помощи бизнесу и облегчения энергетического бремени. По мнению эксперта, энергетический кризис может стать необходимым стимулом для назревшей трансформации немецкой экономики. Как пишет N-TV, немецкая торгово-промышленная палата оценила, что потери немецкой экономики с момента начала украинского кризиса и до конца 2023 года составят примерно 4% ВВП, что равняется €160 млрд. 


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