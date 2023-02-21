 

«Страх, необходимость или собственный выбор» — BFM TV объяснил, почему западные компании не уходят из России

21.02.2023, 8:05, Разное
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Некоторые западные компании продолжают работу в РФ спустя год после начала украинского конфликта, рискуя «подпортить свой имидж», пишет BFM TV. Как поясняет издание, причины такого поведения бизнеса могут быть разными: от страха потерять активы до осознанного решения поставлять населению РФ товары первой необходимости.


AP

«Из страха, по необходимости или по собственному выбору», — так описывает BFM TV причины, по которым некоторые западные компании продолжают работу в РФ спустя год после начала украинского конфликта, рискуя «подпортить свой имидж».

Согласно данным, собранным Йельским университетом, 210 международных компаний продолжают свою деятельность в РФ без изменений. Среди них около двадцати французских предприятий, работающих в разных условиях. Промышленные компании: Valeo, Vinci, Bic, Orano или Veolia, продовольственные предприятия: Auchan, Bonduelle или Lactalis, а также бренды одежды: Etam, Clarins, Lacoste, La Redoute  — все они продолжают продавать свою продукцию в России.

Часть компаний приняла решение не разрывать полностью связи со страной, но приостановить любые новые инвестиционные или девелоперские проекты. Это, относится к энергетическим компаниям Engie и Totalenergies, которые обеспечивают поставки российского газа в Европу.

«Чем позже вы уйдёте, тем сложнее будет», — говорят некоторые эксперты. И, возможно, это обойдётся дороже, добавляет издание. Российские активы действительно сильно потеряли в цене, а правительство приняло меры, чтобы предотвратить волну оттока капитала, поясняет сайт телеканала. В случае продажи дочерней компании необходимо найти российского покупателя без ущерба для бизнеса. К примеру, Danone, объявивший о своём уходе в октябре, все ещё ищет нового владельца. Компании Renault пришлось списать два миллиарда евро после продажи своего дочернего предприятия в России, в результате чего концерн закончил год с убытком.

Предприятия в сфере продовольствия оправдывают своё присутствие необходимостью кормить гражданское население. Тем не менее, и они подвергаются нападкам, ведь их продукция, как утверждается,  попадает на фронт. В начале года компании Bonduelle пришлось опровергать информацию о том, что она отправляла продовольственные посылки российским солдатам и  выражала поддержку российским войскам.

В конце прошлой недели газета Le Monde обвинила концерн Mulliez Group, владеющий магазинами Auchan и Leroy Merlin, в поддержке российской армии путём снабжения её консервами и кофе. В ответ на это компания  Auchan Retail заявила, что не оказывает «никакой добровольной или активной помощи каким-либо другим категориям потребителей, кроме гражданского населения России». Кроме того, дистрибьютор напомнил, что оставляет свои магазины открытыми в России, «так же как это делается на Украине для украинского населения».


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