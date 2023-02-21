 

“Лечиться и лечиться”: найденной в горе мусора Волочковой поставили диагноз

21.02.2023, 8:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

47-летняя звезда
сцены Анастасия Волочкова получила необычное приглашение. Блогер, дизайнер и
певица Таня Тузова, более известная зрителям, как Кукла Таня, решила устроить чаепитие
в настоящем кукольном домике. Видео посиделок уже разлетелось по социальным
сетям.

Все были ничего,
но дело в том, что пирожные и сладости — пластиковые, Волочкова и Тузова
облачились в розовое, а все их разговоры свелись к детскому смеху —”тхи-тхи-тхи”.
Такое поведение взрослых женщин вызвало возмущение подписчиков.

Найденной в горе
пластикового розового мусора балерине нужно задуматься над своим имиджем,
считают зрители. Некоторые неравнодушные даже поставили диагноз Анастасии
Волочковой в комментариях. К сожалению, согласившихся было непростительно много.
Да и Никиту Джигурду потеряли — он бы, скорее всего, тоже захотел бы
поучаствовать в таком “чаепитии”.

“А Джигурда
за просекко метнулся?” — поинтересовалась поклонница.

“Лечиться, лечиться
и лечиться. Обеим!”, “Настя углеводы не ест… она их пьет!”,
“Надо мозги уже включать”, “Это уже клиника”, — пишут зрители.

Кажется, никто не
понял юмора “балерины Всея Руси” Анастасии Волочковой…


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01.23 / При крушении вертолёта под Киевом погибли высшие чиновники МВД Украины

25.03.21 / Скандалы: «Дело именно во мне, а не в губернаторе»

31.10.22 / Российский шахматист Карякин вошел в первую десятку рейтинга ФИДЕ

02.02.23 / Жизель Бюндхен прокомментировала уход бывшего мужа Тома Брэди из большого спорта

10.12.21 / Выявлено 30 873 новых случаев коронавируса в России

23.12.20 / Скандалы: «Огонёк» гаснет

15.08.22 / Безгрудая гОленька – Личное мнение

30.07.22 / Изидор заявил, что игра за “Локомотив” может стать его последним сезоном

07.06.22 / 37 процентам квартирам после аренды нужен ремонт

18.11.22 / Мнение: Сайты для сравнения цен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика