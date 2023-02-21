“Лечиться и лечиться”: найденной в горе мусора Волочковой поставили диагноз
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47-летняя звезда
сцены Анастасия Волочкова получила необычное приглашение. Блогер, дизайнер и
певица Таня Тузова, более известная зрителям, как Кукла Таня, решила устроить чаепитие
в настоящем кукольном домике. Видео посиделок уже разлетелось по социальным
сетям.
Все были ничего,
но дело в том, что пирожные и сладости — пластиковые, Волочкова и Тузова
облачились в розовое, а все их разговоры свелись к детскому смеху —”тхи-тхи-тхи”.
Такое поведение взрослых женщин вызвало возмущение подписчиков.
Найденной в горе
пластикового розового мусора балерине нужно задуматься над своим имиджем,
считают зрители. Некоторые неравнодушные даже поставили диагноз Анастасии
Волочковой в комментариях. К сожалению, согласившихся было непростительно много.
Да и Никиту Джигурду потеряли — он бы, скорее всего, тоже захотел бы
поучаствовать в таком “чаепитии”.
“А Джигурда
за просекко метнулся?” — поинтересовалась поклонница.
“Лечиться, лечиться
и лечиться. Обеим!”, “Настя углеводы не ест… она их пьет!”,
“Надо мозги уже включать”, “Это уже клиника”, — пишут зрители.
Кажется, никто не
понял юмора “балерины Всея Руси” Анастасии Волочковой…
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