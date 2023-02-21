“Лечиться и лечиться”: найденной в горе мусора Волочковой поставили диагноз

47-летняя звезда

сцены Анастасия Волочкова получила необычное приглашение. Блогер, дизайнер и

певица Таня Тузова, более известная зрителям, как Кукла Таня, решила устроить чаепитие

в настоящем кукольном домике. Видео посиделок уже разлетелось по социальным

сетям.

Все были ничего,

но дело в том, что пирожные и сладости — пластиковые, Волочкова и Тузова

облачились в розовое, а все их разговоры свелись к детскому смеху —”тхи-тхи-тхи”.

Такое поведение взрослых женщин вызвало возмущение подписчиков.

Найденной в горе

пластикового розового мусора балерине нужно задуматься над своим имиджем,

считают зрители. Некоторые неравнодушные даже поставили диагноз Анастасии

Волочковой в комментариях. К сожалению, согласившихся было непростительно много.

Да и Никиту Джигурду потеряли — он бы, скорее всего, тоже захотел бы

поучаствовать в таком “чаепитии”.

“А Джигурда

за просекко метнулся?” — поинтересовалась поклонница.

“Лечиться, лечиться

и лечиться. Обеим!”, “Настя углеводы не ест… она их пьет!”,

“Надо мозги уже включать”, “Это уже клиника”, — пишут зрители.

Кажется, никто не

понял юмора “балерины Всея Руси” Анастасии Волочковой…