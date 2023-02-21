 

Страстно и незабываемо: ищем мастеров поцелуя среди знаков зодиака

21.02.2023, 8:00, Разное
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Астрологи выяснили, какие представители знаков зодиака хорошо целуются и выбрали пять лучших. Итак, на первом месте оказались Львы. Дело в том, что эти люди понимают свою сексуальность и привлекательность. Они действительно являются страстной натурой. Так что вы не пожалеете, если захотите поцеловать Льва.

Девы тоже являются мастерами поцелуя. Среди них преимущественно горячие любовники и романтики. Если вы любите аккуратность в сочетании с напористостью, то вам определенно понравится целовать представителей этого знаков зодиака. Страстное и незабываемое удовольствие можно получить и со Скорпионом, говорят астрологи.

С Овнами никакой спонтанности не получится, ведь даже к поцелуям они, можно сказать, готовятся. Именно поэтому поцелуй с представителями этого знака будет ярким и незабываемым. С энтузиазмом к этому делу относятся и Раки. Они очень любят целоваться. Такие люди будут ждать, пока партнер осмелится, а сделают все сами.

Ранее “Дни.ру” писали о тайных смыслах, которые кроются в буквах гороскопа. Мало кто знает, что в символах знаков зодиака зашифрованы послания, скрыта важная информация.


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