Синьхуа: Китай опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности

Китай во вторник опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности, текст которой распространило Синьхуа.

Как указывается в документе, поддержание мира и безопасности во всем мире и содействие глобальному развитию и процветанию должно стать стремлением стран по всему миру. Отмечается, что инициатива направлена на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, поощрение совместных международных усилий по обеспечению большей стабильности и определенности в нестабильную и меняющуюся эпоху для того, чтобы содействовать прочному миру и развитию во всем мире, передает ТАСС.

Инициатива глобальной безопасности была предложена председателем КНР Си Цзиньпином в апреле 2022 года.

Напомним, в прошлый четверг Париж и Пекин обсудили урегулирование конфликта на Украине. В тот же день Китай выступил за политическое решение украинского конфликта.

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