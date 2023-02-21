 

Постановление Совета ЕС: Ограничительные меры Евросоюза в отношении России продлены до 24 февраля 2024 года

21.02.2023, 7:24, Новости дня
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ЕС утвердил решение о продлении санкций в отношении РФ до 24 февраля 2024 года, соответствующее постановление Совета ЕС опубликовано в «Официальном журнале Евросоюза».

В текст постановления говорится, что ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года. Там также отмечается, что решение вступает в силу на следующий день после публикации в «Официальном журнале Евросоюза», передает ТАСС.

Согласно информации внешнеполитической службы ЕС, в санкционный список ЕС по РФ включены 1386 физических лиц и 171 компания.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что десятый пакет санкций Евросоюза против РФ вступит в силу к 24 февраля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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