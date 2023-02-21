 

Рубль во вторник подешевел к доллару на 5 копеек, к евро подешевел на 26,5 копейки, а к юаню укрепился на 1 копейку

21.02.2023, 7:24, Новости дня
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Рубль на открытии торгов Московской биржи во вторник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов подешевел к американскому доллару на 5 копеек, к евро подешевел на 26,5 копейки, а к юаню укрепился на 1 копейку.

Российская национальная валюта на открытии торгов Московской биржи во вторник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов подешевела к американскому доллару на 5 копеек, до 74,55 рубля, к евро подешевела на 26,5 копейки, до 79,89 рубля, а к юаню укрепилась на 1 копейку, до 10,86 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов укрепился к основным валютам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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