«Распространяют дезинформацию» — Пекин отверг обвинения Вашингтона о потенциальных поставках оружия Москве

Китайские власти отреагировали на утверждения главы Госдепа Энтони Блинкена о том, что власти Поднебесной рассматривают вопрос о военной помощи России. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь напомнил, что именно США активно снабжают оружием ВСУ, и призвал американскую сторону не транслировать ложную информацию.



AP

Соединённые Штаты обвинили Китай в том, что он изучает вопрос о предоставлении военной помощи России. Пекин назвал утверждения американской стороны «ложными», пишет South China Morning Post.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти Поднебесной задумались об оказании «летальной поддержки» Москве — «от боеприпасов до самого оружия». «Мы очень чётко дали им понять, что это вызовет серьёзную проблему для нас и наших отношений», — добавил он.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь парировал утверждения Блинкена. «Именно Соединённые Штаты, а не Китай, бесконечно доставляют оружие на поле боя, — подчеркнул чиновник. — Мы призываем США серьёзно задуматься о своих собственных действиях и сделать больше для облегчения ситуации, содействия миру и диалогу, а также прекратить перекладывание вины и распространение ложной информации».

Блинкен сделал аналогичные выпады в адрес Пекина в серии интервью, которые он давал в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Там же госсекретарь встретился со своим китайским коллегой Ван И, напоминает издание.

Участники конференции выражали беспокойство относительно укрепляющихся связей между Пекином и Москвой, несмотря на продолжающийся украинский конфликт. Но Ван заверил, что его страна намерена играть конструктивную роль, поэтому она будет поддерживать диалог и потенциальные мирные переговоры.

В другом интервью глава Госдепа подчеркнул, что ещё в марте прошлого года Джо Байден предостерегал председателя КПК Си Цзиньпина от отправки оружия в Россию. С тех пор, по словам информированного источника в администрации, «Китай старался не переходить эту черту».

Высокопоставленный сенатор-республиканец Линдси Грэм, также присутствовавший на Мюнхенской конференции, заявил, что Пекин совершит «серьёзную ошибку», если решит поставлять РФ оружие. «Это всё равно что купить билет на «Титаник» после просмотра фильма», — отметил он.

Грэм также сообщил, что у него есть серьёзные основания полагать, что США вскоре объявят о планах обучения украинских лётчиков. Это станет ещё одним шагом в постепенно нарастающих усилиях Запада по вооружению Украины.

Кроме того, сенатор предположил, что Соединённым Штатам следует объявить Россию «государством — спонсором терроризма» за её действия на Украине. В результате Китаю или любой другой стране, поставляющей Москве оружие, будут грозить санкции, поясняет издание.

В то же время глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель предупредил Вана, что поставки Китаем оружия РФ станут для блока «красной чертой». «Он заявил мне, что они не собираются этого делать, что они не планируют этого делать. Но мы будем сохранять бдительность», — заверил европейский дипломат.