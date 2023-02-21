 

В Вашингтоне прошёл многотысячный митинг против военной помощи Украине

21.02.2023, 6:40, Разное
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В минувшее воскресенье тысячи людей собрались в центре Вашингтона, протестуя против военной помощи США в адрес Украины, пишет канал CGTN. Участники митинга призывали к диалогу и миру, заявляя о том, что поставки вооружений не приведут к позитивным результатам.

19 февраля пацифисты США провели митинг в Вашингтоне. Тысячи людей собрались возле мемориала Линкольна, требуя прекращения поставок американских вооружений на Украину.

УЧАСТНИК МИТИНГА: Для войны нет никаких поводов. Война — отсутствие разума. Поэтому я не поддерживают ни одну войну ни в каком виде. Мне кажется, лучше всего иметь постоянный диалог. Диалог — это наилучшее оружие против войны, коррупции, жадности, мерзости и преступлений.

УЧАСТНИЦА МИТИНГА: Военная помощь ни к чему не приводит. Всё это превращается в прокси-войну. У США есть экономические интересы, и они рассматривают Европу в качестве большого приза, а Украину в качестве плацдарма. Украина имеет самые обширные в регионе площади, пригодные для сельского хозяйства. Сельскохозяйственные земли и газ — вот почему Украина так важна.

ДРУГОЙ УЧАСТНИК МИТИНГА: Мне кажется, что НАТО было силой агрессии и разрушения с самого момента своего основания, то есть с 50-х годов прошлого века. После распада СССР у НАТО не было никаких оснований продолжать своё существование, однако они решили расширяться и искать новые обоснования для своего существования. Теперь они распространяют своё влияние на Ближний Восток, Ливию… НАТО несёт ответственность за войны и разрушения на протяжении последних нескольких десятилетий. Я думаю, американцы до сих пор не осознают, какую опасность НАТО представляет для всего мира, включая США.

Дата выхода в эфир 20 февраля 2023 года.


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