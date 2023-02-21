 

“Изнасиловал”: Пристроившегося без разрешения наглеца Киркорова ждет суд

21.02.2023, 6:35, Разное
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Поп-король отечественной эстрады так сильно любит себя, поэтому привык ни в чем себе не отказывать! У артиста лучшая брендовая одежда, дома, друзья и возлюбленные, о которых он привык не рассказывать. В общем, Филиппу Киркорову достается все, что он хочет, правда, иногда, этому рады не все.

Недавно музыкант влип в скандал. Недовольны его поведением оказались рыбаки из Балаково, где у поп-короля шикарные хоромы: они обвинили его в том, что оборудованный им пирс возле дома перекрывает возможность местным жителям удить как раньше. Вот такой вот артист, мол, наглец, что пристроился со своим причалом без разрешения рыбаков, да еще и, по их мнению, незаконно!

Из-за всей этой ситуации Филиппа Киркорова теперь даже ждет суд. Впрочем, сам он уверяет, что все сделано по правилам, а людям просто не дает покоя зависть.

“Какой-нибудь бизнесмен обвинит меня в том, что я изнасиловал курицу и подаст на меня за зоофилию. И самое смешное, что если это произойдет, мне надо будет идти в суд”, – сетует певец.

В общем, скандал вокруг пирса, которым, к слову, не так давно восхищалась Наташа Королева, 55-летний поп-король считает полным абсурдом. Но в этот раз на заседание ему идти не придется. Благо, для этого у артиста есть прекрасные юристы, которые предъявят все доказывающие законность пристройки бумаги, а суд закончится, не успев начаться.


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