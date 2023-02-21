 

Вступившего в тероборону Киева адвоката Новикова попросили лишить статуса

21.02.2023, 5:55, Новости дня
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Сообщество «Адвокатская лига» требует лишить статуса адвоката Илью Новикова (признан иноагентом), вступившего в Украине в отряд территориальной обороны Киева, из-за нарушения закона об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ, сообщил один из основателей сообщества адвокат Игорь Вагин.

Данное обращение направлено в Федеральную палату адвокатов РФ (ФПА).

«Мы обратились в ФПА с определением о лишении статуса адвоката Ильи Новикова в связи с его деятельностью, несоответствующей российскому закону и кодексу профессиональной этики. Надеюсь, «Адвокатскую лигу» и ее патриотическую позицию услышат и дадут правильную оценку», – сказал Вагин, передает ТАСС.

Напомним, в ноябре Минюст РФ включил в реестр физлиц-иноагентов адвоката Илью Новикова. В декабре МВД РФ объявило его в розыск по статье Уголовного кодекса.

Ранее Новиков признался в финансировании вооруженных сил Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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