Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог Наджи Герюр предупредил о возможности мощных подземных толчков на Кипре

Турецкий сейсмолог Наджи Герюр, предсказавший землетрясения 6 февраля, предупредил о риске новых мощных подземных толчков на Кипре и в турецких провинциях Бингель и Адана.

Турецкий сейсмолог, член Академии наук Турции профессор Наджи Герюр еще в апреле 2022 года с точностью до нескольких километров спрогнозировал эпицентр землетрясения, сотрясшего юго-восток Турции 6 февраля, передает РИА «Новости».

По словам ученого, в случае землетрясения происходит выброс энергии в одном конце разлома, часть энергии переносится на другой конец. Герюр обратил внимание, что сейсмологи в его команде предупреждали о возможности землетрясений в Адане и Хатае после землетрясений в Кахраманмараше. При этом профессор считает, что в провинции Бингель за исключением населенных пунктов Карлыова и Гейнюк энергия Восточно-Анатолийского разлома уже высвобождена. Ученый сообщил телеканалу TGRT о возможности землетрясения в Адане, причем, если оно произойдет, то значительная часть энергии будет высвобождена, и разлом «замолчит».

Он также вновь напомнил о нависшей над Стамбулом угрозе землетрясения в ближайшие годы и призвал предпринять меры для подготовки к стихийному бедствию.

Профессор допустил, что землетрясения в Кахраманмараше 6 февраля могли оказать влияние на Адану, Бингель и Кипр, в связи с этим нужно предупредить о землетрясениях там, если они произойдут, то Восточно-Анатолийский разлом «уснет».

Ранее геолог, профессор Стамбульского университета Окан Туйсуз предупредил о возможности новых землетрясений в турецких провинциях по обе стороны от разлома, в том числе Бингель и Адана, а также в Восточном Средиземноморье.

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