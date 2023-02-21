Дипломат Полянский: На Корейском полуострове есть риск неконтролируемой эскалации

Дальнейшее усиление напряженности на Корейском полуострове может привести к пересечению опасной черты и переходу к неконтролируемой эскалации конфликта, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Полянский предупредил, что дальнейшее раскручивание спирали эскалации подводит нас все ближе и ближе к опасной черте, за которой события могут принять неконтролируемый характер, передает ТАСС.

Российский дипломат также выразил сожаление, что Соединенными Штатами и их союзниками были проигнорированы предпринятые Пхеньяном в 2018–2019 гг. шаги, реализация которых могла бы привести к кардинальному улучшению обстановки в субрегионе. Помимо этого Полянский указал, что последующие неоднократные призывы Пхеньяна к Вашингтону прекратить враждебную деятельность и отказаться от наращивания давления также остались без внимания, а те или иные возможности для диалога упускались. Дипломат подчеркнул, что это – тупиковый путь, несущий прямую угрозу международному миру и безопасности.

Накануне в Южной Корее допустили возможность приобретения ядерного оружия.

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