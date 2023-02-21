Вроде и бессмысленный аксессуар, но зато как завершает образ: учимся вписывать в гардероб вернувшийся в моду узкий шарф

Современная мода постоянно подкидывают нам что-то новое, чтобы мы могли выглядеть еще более привлекательно. Это относится и к тонким шарфам, которые не способны подарить вам утепление, зато этот аксессуар превосходно подчеркивает вашу приверженность к миру моды. Тонкий шарф можно назвать вишенкой на торте, которая делает образ цельным.

Сочетайте с головным убором

Тонкий шарф легко способен дополнить сколь угодно скучный наряд. С помощью этого маленького аксессуара можно придать образу нотку французского шарма. Если вам нравится эта идея, наденьте еще и берет контрастного цвета. Такая эстетика способна выделить вас среди миллиона других модниц.

Добавьте ярких красок

Основная причина, по которой такие шарфы стали популярны 20 лет назад, заключается в том, что их легко включить в свой образ, чтобы сделать его более интересным визуально. Узкий шарф не заставит вас потеть в теплую погоду, поэтому его можно сделать частью вашего весеннего образа.

Даже если вы привыкли к повседневному стилю, обязательно наденьте тонкий длинный шарф яркого цвета, тогда и другие аксессуары не понадобятся. Впрочем, вы всегда можете импровизировать.

Удлините фигуру

Известно, что с помощью тонкого шарфа можно добавить наряду цвета и текстуры, но с помощью этого аксессуара можно еще и визуально удлинить фигуру. Для того чтобы достичь максимального эффекта, следует выбрать ультрадлинный шарф. Хорошо, если он будет темного оттенка. Кроме того, черный всегда хорошо сочетается с любыми другими цветами.

Больше красок

Тонкий однотонный шарф – это действительно здорово, но если вы хотите окунуться в атмосферу начала 2000-х, выберите вязаный шарф в нескольких оттенках. Наденьте солнцезащитные очки и сделайте свой образ повседневным с помощью объемной одежды. Такой стиль выглядит немного неряшливым, но это придает ему какой-то особенный шарм.

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Больше подвижности

Если вам удастся найти тонкий шарф с бахромой на концах, вы сможете сделать свой образ не только многослойным, но и более подвижным, ведь при каждом вашем движении кончики шарфа будут красиво развеваться, привлекая к вам внимание.

Больше блеска

Пайетки – это еще одна неотъемлемая часть начала 2000-х. Наденьте тонкий блестящий шарф, чтобы привнести в свой стиль немного клубного веселья.

Сочетайте с блейзером оверсайз

Можно попробовать сочетать тонкий шарф с другими предметами своего гардероба, например, блейзером оверсайз. Образ дополнят серьги в виде колец и черные сапоги с высоким голенищем. Не стоит при этом делать особо ярких акцентов, ведь шарф должен стать настоящим гвоздем программы.

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Создайте летний образ

Шарфы, как правило, являются предметом зимних образов. Но если речь идет о тонком длинном шарфе, его можно носить круглый год. Если вы планируете надеть топ на тонких бретелях, обязательно дополните шею тонким шарфиком. Если надеть еще и очки, образ получится драматичным.

Сочетайте с обувью

Случалось ли вам когда-нибудь собирать образ, а перед самым выходом понять, что к нему совершенно не подходит обувь. Если это произошло, самое время дополнить такую пару обуви шарфиком того же цвета. Этот простой аксессуар поможет спасти положение.

Больше аксессуаров

Подчеркнуть вашу смелость можно не только с помощью узкого тонкого шарфа, но еще и перчаток без пальцев, которые обязательно следует надеть в теплый сезон, когда верхняя одежда уже не нужна.

Сочетайте с ожерельем

Если у вас сложилось впечатление, что с тонким шарфом вы уже не сможете надеть ваше любимое ожерелье, самое время в этом разубедиться. Просто накиньте шарф на шею, встаньте перед зеркалом, а затем примерьте несколько украшений, выбрав то, которое подойдет к образу лучше всего.