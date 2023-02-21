 

Мнение: Такие девушки – как звёзды!

21.02.2023, 5:40, Разное
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Из всей коллективной трепотни, которой сейчас просто переполнен Ютуб, вот эта, на мой взгляд – лучший образчик настоящей аналитической журналистики as is. Шульман можно любить или не любить, обзывая её “аспергером”, но она реально умна, красноречива и очаровательна. А если учесть, что я и Юлю Латынину нежно люблю еще с середины 90-х, с её замечательных производственных романов, а потом и с ее крутейших фентези (лучше любой зануднейшей Дюны!). В общем, обе дамы великолепно язвительны и очень тонки в наблюдениях, а конкретно в этот раз еще и были обе в ударе.

Помимо чисто художественных достоинств – просто рекомендую всем, кто хотел бы разобраться в том, что же сейчас происходит на Украине и вокруг. Они не только хорошо говорят – они еще и четко формулируют.

Источник: Размышления вольного социолога


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