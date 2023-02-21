Мнение: Такие девушки – как звёзды!

Из всей коллективной трепотни, которой сейчас просто переполнен Ютуб, вот эта, на мой взгляд – лучший образчик настоящей аналитической журналистики as is. Шульман можно любить или не любить, обзывая её “аспергером”, но она реально умна, красноречива и очаровательна. А если учесть, что я и Юлю Латынину нежно люблю еще с середины 90-х, с её замечательных производственных романов, а потом и с ее крутейших фентези (лучше любой зануднейшей Дюны!). В общем, обе дамы великолепно язвительны и очень тонки в наблюдениях, а конкретно в этот раз еще и были обе в ударе.

Помимо чисто художественных достоинств – просто рекомендую всем, кто хотел бы разобраться в том, что же сейчас происходит на Украине и вокруг. Они не только хорошо говорят – они еще и четко формулируют.