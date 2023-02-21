«Благодарность за независимость и ностальгия по СССР» — Le Soir о корнях пророссийских настроений в Болгарии

Даже после начала украинского конфликта пророссийские настроения в Болгарии остаются сильны, констатирует Le Soir. Как объясняют эксперты, это объясняется памятью о русских воинах-освободителях и ностальгией по временам дружбы с СССР. Кроме того, до недавнего времени российские туристы приносили немалый доход болгарскому бизнесу. Однако немаловажную роль в распространении пророссийской риторики играют пропаганда и политические партии, отмечает газета.



AP

В феврале 2023 года болгарская Варна уже не производит впечатление «города, который никогда не спит», констатирует Le Soir. Виной всему зима, экономический кризис, а главное — украинский конфликт. «Русские больше не приезжают, других туристов стало меньше. А украинцы, одно время нашедшие убежище в крупнейшем курортном городе Болгарии, уехали», — поясняет издание. По данным статистики, в 2019 году в Варне отдохнуло 165 тыс. россиян, в 2022 году, по подсчётам местного туристического информационного центра, — всего 4190. При этом уточняется, что речь идёт о владельцах жилья: в 2021 году 300 тыс. граждан РФ вложили средства в 450 тыс. объектов недвижимости на берегу Чёрного моря. Однако сегодня, когда прямое авиасообщение между странами остановлено, единственным способом попасть в страну остаётся путь через Турцию, отмечает газета.

Несмотря на спад туристической активности, владельцы отелей в Варне на время смогли спасти свои доходы, принимая украинских беженцев. «Когда они приехали, мы только выходили из пандемии, и правительство решило разместить их в здешних отелях, выделив средства на проживание и питание», — объясняет сотрудница одной из местных правозащитных НПО Росица Атанасова. За год временного убежища в Болгарии попросили 152 179 человек, однако сегодня таких осталось от 20 до 50 тыс. Трудно оценить, какое количество людей выбрали более гостеприимную или богатую страну. По словам местных жителей, Болгария настолько бедна, что не может обеспечить пенсиями и здравоохранением собственное население, не говоря уже о приёме беженцев. «У них больше денег, чем у нас. Это видно по их машинам», — говорит об украинцах пенсионерка Таня.

По словам газеты, эти аргументы в самой бедной стране Европейского союза, где среднемесячная заработная плата составляет 399 евро, да и ту получает менее 15% населения, повторяют наперебой. Подобную риторику эксплуатируют и политические партии, начиная с крайне правого «Возрождения» — объединения, которое издание описывает как «пророссийское, антиевропейское, антиатлантистское, нелиберальное, расистское». Лидер партии Костадин Костадинов набрал на последних муниципальных выборах в Варне более трети голосов.

«Они играют на болгарской идентичности, сохранении валюты, идее, что бедные станут ещё беднее, что цены вырастут», — говорит Петя Георгиева с факультета политологии Нового болгарского университета в Софии. «В Болгарии всё ещё существует это подспудное чувство, что другие европейцы относятся к нам как к гражданам второго сорта, что нас не считают равными Западной Европе», — добавляет директор исследовательского центра EFCR Вессела Чернева.

Опросы показывают, что болгары не сходятся во мнениях относительно своего положения на карте, пишет газета. 34% относят себя к Западу, 12% — к Востоку, а 47% считают, что находятся «где-то посередине». «До обретения независимости Болгария считалась самым надёжным и преданным партнёром СССР», — вспоминает Петя Георгиева. «Пророссийские настроения присутствовали всегда», — подтверждает Вессела Чернева.

Как напоминает газета, в своё время в Софии был построен величественный собор Александра Невского, Святого покровителя русской армии и русского народа «в честь тысяч русских, болгар, украинцев, молдаван, финнов и румын, которые заплатили своими жизнями за освобождение Болгарии от османского ига». Независимость страны, отвоёванная у турок благодаря русским в 1878 году, — важная веха в истории страны. Как и советский период, который до сих пор вызывает у многих ностальгию, отмечает издание. Языки двух стран связаны кириллической письменностью, а народы — славянским происхождением. «Культуры переплетаются, экономическая и военная зависимость тоже», — подчёркивается в статье.

До начала украинского конфликта Болгария более чем на 90% зависела от поставок газа из Москвы, а также от российского агентства «Росатом», обслуживающего болгарскую АЭС, и от компании «Лукойл», которой принадлежит единственный в стране нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, болгарская армия оснащена преимущественно советской техникой. Всё это создаёт благоприятную почву для укоренения пророссийских настроений, делает вывод Le Soir. «Болгары остаются в равновесии между Востоком и Западом, — анализирует директор Балканского института Gallup International Парван Симеонов. — В своих головах они сторонники Европы, в своих сердцах — сторонники России. С началом военных действий доверие к РФ и Европейскому союзу падает, серая зона исчезает, общество поляризуется».

По словам газеты, о расколе в болгарском обществе говорят многие собеседники издания. По мнению журналистов, отчасти это объясняется влиянием российской пропаганды и коррупцией во власти. Ещё одной проблемой является отсутствие политической стабильности. 2 апреля болгары пойдут на выборы в пятый раз за последние два года. Политический класс в стране также всё больше поляризуется: сторонники ЕС и НАТО объединились вокруг бывшего премьер-министра Кирилла Петкова. Россия, в свою очередь, может рассчитывать не только на крайне правых, но и на болгарских социалистов. Последние не только против перехода страны на евро, но и не поддерживают отправку оружия на Украину. Недавно они проявили себя в Европейском парламенте, проголосовав против признания РФ государством — спонсором терроризма.