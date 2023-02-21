СNA – После Киева Байден отправился в Польшу — обсуждать дальнейшую поддержку Украины

С завтрашнего дня начнётся трёхдневный визит Джо Байдена в Польшу, пишет CNA. Как передаёт телеканал, эта поездка призвана заверить страны Восточной Европы в американской поддержке перед лицом российской «агрессии».

Джо Байден сделал незапланированную остановку на Украине прямо перед предусмотренной графиком поездкой в Польшу. Его трёхдневный визит начнётся с Варшавы. В планах президента — напомнить о первой годовщине ввода российских войск на Украину. В Варшаве Байден встретится со своим польским коллегой Андреем Дудой и другими региональными лидерами. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в ходе визита господина Байдена обсудит с ним вопрос увеличения американского контингента в стране.

С подробностями в прямом эфире Джулия Чапман. Она находится в Варшаве. Джулия, чего можно ожидать по ходу трёхдневного визита господина Байдена?

ДЖУЛИЯ ЧАПМАН, корреспондент: Итак, завтра, когда начнётся запланированная часть путешествия господина Байдена, он, как ожидается, проведёт двустороннюю встречу со своим польским коллегой. Завтра вечером, отсюда, из Варшавы он выступит с обращением, а затем, в среду, он встретится другими восточноевропейскими лидерами так называемой «Бухарестской девятки» — союзниками по НАТО на Восточном фланге. Это страны Балтии, Черноморского региона и другие государства, включая Польшу. Цель — заверить страны, по словам Белого дома, находящиеся на переднем крае коллективной обороны НАТО, в том, что США продолжат оказывать поддержку Восточноевропейским государствам перед лицом так называемой «российской агрессии».

Это заграничное путешествие, на самом деле, преследует две цели. Первая — это заверить Украину и союзников в том, что США не отступят от своего обязательства поддерживать страны Восточной Европы, включая Украину, продолжат оказывать поддержку всем этим странам на разном уровне. Но помимо прочего это ещё и послание для людей в Америке, которые начинают колебаться в отношении продолжения снабжения Украины оружием. Некоторые члены конгресса от оппозиции всё сильнее давят на правительство, требуя прекращения таких огромных трат на защиту Украины.

Однако здесь, в Варшаве и других Восточноевропейских странах, наперебой звучат голоса с другой стороны, и они настаивают на наращивании усилий по поддержке Украины, чтобы предотвратить другие конфликты в Восточной Европе и дальнейшую агрессию РФ против таких стран, как Польша, которая является одним из самых непоколебимых сторонников Украины и настаивает, что Запад должен пойти дальше, чтобы остановить военные действия.

Спасибо, Джулия! С нами была Джулия Чапман из Варшавы.

Дата выхода в эфир: 20 февраля 2023 года