 

Не видели с декабря: заделавший нового ребенка бывший муж Бородиной исчез

21.02.2023, 5:09, Разное
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Телеведущая и
главное лицо “Дома-2” Ксения Бородина дважды мама. От первого брака
женщина воспитывает дочь Марусу, которая родилась в 2009 году. Ее отец — бизнесмен
Юрий Будагов. Вторая дочка Бородиной по имени Теона родилась в браке с
дагестанским бизнесменом Курбаном Омаровым в 2015 году.

Оба брака
39-летней Ксении не сложились. Сейчас она живет одна с детьми в роскошном доме.
Поклонники часто интересуются у звезды, как складываются отношения девочек с отцами.
Бородина не скрывает правды — второго родителя у детей нет.

Так, с Марусей общаются
пару раз в год. Ранее, Ксения Бородина рассказывала, что Теоне повезло больше,
однако, теперь и вторая дочка заскучала по папе. Бывший муж звезды исчез и его
не видели с декабря прошлого года.

“Как любой
ребенок, она скучает”, — поделилась Ксения.

Поклонники не
удивлены нехваткой времени на дочку. Курбан Омаров вовсю занят новыми
отношениями с девушкой, которая в два раза младше него. Поговаривают, что пара
даже ждет малыша — тест на беременность засветился на одной из фотографий. Может
быть заделавший нового ребенка бывший Ксении Бородиной сможет в третий раз
стать заботливым отцом?


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