Не видели с декабря: заделавший нового ребенка бывший муж Бородиной исчез

Телеведущая и

главное лицо “Дома-2” Ксения Бородина дважды мама. От первого брака

женщина воспитывает дочь Марусу, которая родилась в 2009 году. Ее отец — бизнесмен

Юрий Будагов. Вторая дочка Бородиной по имени Теона родилась в браке с

дагестанским бизнесменом Курбаном Омаровым в 2015 году.

Оба брака

39-летней Ксении не сложились. Сейчас она живет одна с детьми в роскошном доме.

Поклонники часто интересуются у звезды, как складываются отношения девочек с отцами.

Бородина не скрывает правды — второго родителя у детей нет.

Так, с Марусей общаются

пару раз в год. Ранее, Ксения Бородина рассказывала, что Теоне повезло больше,

однако, теперь и вторая дочка заскучала по папе. Бывший муж звезды исчез и его

не видели с декабря прошлого года.

“Как любой

ребенок, она скучает”, — поделилась Ксения.

Поклонники не

удивлены нехваткой времени на дочку. Курбан Омаров вовсю занят новыми

отношениями с девушкой, которая в два раза младше него. Поговаривают, что пара

даже ждет малыша — тест на беременность засветился на одной из фотографий. Может

быть заделавший нового ребенка бывший Ксении Бородиной сможет в третий раз

стать заботливым отцом?