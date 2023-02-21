 

В Новой Москве девушка получила подарок со взрывчаткой

21.02.2023, 5:09, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Новой Москве жительница Троицка открыла около дома посылку, которая предназначалась ей. Как сообщает телеканал “360”, после этого произошел взрыв.

Именно “подарок” с открыткой девушка нашла в подъезде дома. В обувной коробке лежали две бутылки с зажигательной смесью. Детонатор сработал, когда адресат решил посмотреть содержимое, сообщает “Царьград”.

Пострадавшую увезли в больницу с серьезной травмой лица. К счастью, ее жизни ничего не угрожает. По данным “Вестей Подмосковья”, пока неизвестно, какую цель преследовали злоумышленники. Обстоятельства выясняются.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05.22 / Мнение: “Аккерман” под Андреевским флагом

15.05.22 / Мнение: Турция блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО

22.07.22 / Немцы стали мыться реже и быстрее

21.10.22 / Мнение: О сгустившихся тучах над Сергеем Шойгу

19.07.22 / Скандалы: От домика в деревне до Патриков

16.05.21 / Россиянам предсказали рекорд по потреблению мороженого

11.07.21 / Из-за ужесточения санитарных норм апарт-отель Аркадия Ротенберга оказался на грани банкротства

06.12.22 / Зачем тебе уникальность? – Личное мнение

11.10.22 / Копейки для них: названа стоимость обучение детей эмигрировавшей Пугачевой в частной школе Израиля

03.08.22 / Уехала в Италию, сменила фамилию и нашла себе иностранца: как живет единственная дочь Удовиченко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика