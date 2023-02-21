 

Опубликовано видео разрушений после нового землетрясения в Турции

21.02.2023, 4:33, Новости дня
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В социальных сетях появилось видео, на которых видны последствия произошедшего в понедельник нового землетрясения в Турции.

На видео, которое засняли турецкие СМИ, попал момент разрушения здания в провинции Хатай, кадры опубликовал Telegram-канал «Смотри».

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в приграничном регионе Сирии и Турции. Информации о пострадавших пока нет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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