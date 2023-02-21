Опубликовано видео разрушений после нового землетрясения в Турции
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В социальных сетях появилось видео, на которых видны последствия произошедшего в понедельник нового землетрясения в Турции.
На видео, которое засняли турецкие СМИ, попал момент разрушения здания в провинции Хатай, кадры опубликовал Telegram-канал «Смотри».
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в приграничном регионе Сирии и Турции. Информации о пострадавших пока нет.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет