Опубликовано видео разрушений после нового землетрясения в Турции

В социальных сетях появилось видео, на которых видны последствия произошедшего в понедельник нового землетрясения в Турции.

На видео, которое засняли турецкие СМИ, попал момент разрушения здания в провинции Хатай, кадры опубликовал Telegram-канал «Смотри».

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в приграничном регионе Сирии и Турции. Информации о пострадавших пока нет.

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